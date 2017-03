O chimpanzé Bob ganhou um bolo de cenoura (foto: Franklin de Freitas)

No aniversário de 35 anos do Zoológico de Curitiba, ontem, teve bolo para o macaco mais antigo e carne especial para o leão e o urso. As festas foram acompanhadas pelas crianças de três escolas da cidade. O urso de óculos e o leão Simba foram os primeiros a participar da festa.

O leão Simba ganhou um presente, dentro de uma caixa de papelão, onde tinha carne e o capim. A refeição especial estava em uma caixa de papelão, que foi deixada dentro do espaço do leão. As crianças acompanharam, da mesma foma ao ver o urso saboreando lentamente seu bolo de cenoura.



As crianças, com cerca de 5 e 6 anos, acompanharam também o enriquecimento ambiental do chimpanzé Bob, que ganhou um bolo de cenoura. O hábitos do primata, muito parecidos com os dos humanos, chamaram a atenção e divertiram os pequenos. O enriquecimento ambiental é uma prática constante para estimular e atender as necessidades dos animais, diminuindo o estresse e melhorando o bem-estar.

As cerca de 110 crianças das visitas orientadas pela manhã e tarde participaram, ainda, de atividades de educação ambiental sobre o mico-leão-dourado.