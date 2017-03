O PDT do Paraná promoveu encontro, na última segunda-feira, em Curitiba, com a participação do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, o ex-senador Osmar Dias e lideranças da legenda de todo o Estado. Segundo o líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, deputado estadual Nelson Luersen, a reunião serviu para confirmar a pré-candidatura de Osmar ao governo do Estado para as eleições de 2018.

Programa

Na ocasião, Osmar falou sobre os eventos que tem participado pelo interior do Estado, no qual tem colhido sugestões e ideias para seu futuro programa de governo. “A pré-candidatura está colocada e não tem recuo, só preciso que os amigos e companheiros nos ajudem fortalecer essa ideia”, afirmou o ex-senador.

Disposição

Já na Assembleia Legislativa, o líder do PSD, deputado estadual Hussein Bakri, garantiu que o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) também é pré-candidato ao governo e não ao Senado, como tem se especulado nos bastidores da política paranaense. Segundo Bakri, Ratinho Jr está firme na disposição de disputar a sucessão do governador Beto Richa (PSDB).

Obras paradas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) determinou a instauração de tomada de contas extraordinária no município de Santa Helena (Oeste) para apurar indícios de desvio de recursos públicos na execução das obras paralisadas do Ginásio de Esportes do Distrito de São Clemente e da Creche Municipal da Vila Celeste. O processo também visa à identificação dos responsáveis.

Os conselheiros emitiram parecer prévio pela irregularidade das contas de 2013 do município, de responsabilidade do ex-prefeito Jucerlei Sotoriva (gestão 2013-2016). Ele foi multado em R$ 1.450,98, em razão da inclusão de novos projetos na lei de créditos adicionais do orçamento municipal, apesar de existirem obras paralisadas.

Adiantado

Pareceres técnicos assinados pelo engenheiro responsável pela fiscalização das obras indicaram que haviam sido executados apenas 25,59% e 28,14% das obras do ginásio e da creche, respectivamente, enquanto haviam sido pagos valores correspondentes a 66% da execução da primeira e 55% da segunda, que estão paralisadas. Ao tribunal, a prefeitura havia informado que os percentuais de execução física das obras do ginásio e da creche seriam de 79% e de 50%.

Aluguel

O TCE também determinou a suspensão do contrato de aluguel de um imóvel, em Curitiba, pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná (ITCG). O tribunal constatou que o valor do aluguel – R$ 28.300,00 mensais, que somariam R$ 339.600,00 por ano – fere o princípio constitucional da economicidade. Além disso, o órgão técnico apontou que o ITCG não fundamentou suficientemente as justificativas para a locação, já que há imóvel público nas proximidades que poderia ser ocupado pela autarquia.

Contratações

O Ministério Público ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito de Saudade do Iguaçu (região Sudoeste) pela contratação irregular de 36 pessoas. Segundo o MP, os servidores foram contratados por tempo indeterminado e pagos mediante recibo de pagamento de autônomo (RPA), sem formalização contratual, sem legislação municipal autorizadora e sem realização de teste seletivo, em desrespeito ao previsto em lei. Os valores pagos pelo Município a esses funcionários são estimados em cerca de R$ 1,3 milhão.