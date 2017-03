Anúncio dos acertos nas contas foi feito pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini (foto: Carlos Poly/Ascom)

Ontem, a Prefeitura de Araucária anunciou que está finalizando os pagamentos atrasados com fornecedores/prestadores de serviço referentes à aquisição ou prestação ocorrida até 31 de dezembro de 2016. O valor total de pagamentos hoje é de R$ 15 milhões. Desta forma, a Prefeitura atinge o objetivo do plano instituído em janeiro de 2017 para regularizar os pagamentos pendentes e equilibrar as contas. Há quatro anos a Prefeitura não ficava em dia com os fornecedores. Só não serão quitados os pagamentos de serviços executados sem a devida autorização.

O prefeito Hissam Hussein Dehaini fez o anúncio das novidades, ontem. A nova gestão assumiu a Prefeitura em janeiro de 2017 com R$ 55 milhões em pagamentos atrasados. Na época, as contas da Prefeitura chegaram a ser bloqueadas pela Justiça para garantir alguns pagamentos a fornecedores. O plano para regularizar os pagamentos atrasados foi a maneira encontrada pela administração para poder organizar as contas e conter gastos.

Por meio do decreto nº 30.689/2017, ficaram suspensos por 90 dias os pagamentos a fornecedores ou prestadores de serviços vencidos ou a vencer com aquisição ou prestação ocorrida até 31 de dezembro para a Prefeitura de Araucária ou para o Fundo Municipal de Saúde de Araucária. Serviços essenciais (Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social) ficaram de fora desta suspensão de pagamentos. Os pagamentos menores de R$ 16 mil não fizeram parte do decreto e tiveram prioridade no pagamento pelo fato de a Prefeitura entender que o atraso poderia afetar não só no pagamento de funcionários mas até no fechamento do negócio.

Dos R$ 15 milhões de débitos que serão pagos amanhã, R$ 13,5 milhões são de pagamentos para fornecedores e R$ 1,4 milhão para o pagamento de rescisões de servidores comissionados exonerados até 31 de dezembro de 2016 — a Prefeitura já havia pago R$ 1,1 milhão em exonerações. O valor de R$ 1,4 milhão só será pago mediante solicitação via Protocolo Geral, que fica no Paço Municipal.

Salários — Apesar de todas as dificuldades financeiras, o pagamento de salário dos servidores municipais está rigorosamente em dia. Os repasses para o Fundo de Previdência Municipal de Araucária também estão garantidos.