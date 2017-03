Programa Mais Saúde é lançado

“Iniciamos um novo ciclo na saúde da Lapa”. Com estas palavras o Secretário Municipal de Saúde Rui Wiedmer anunciou, na segunda-feira, o lançamento do Programa Lapa Mais Saúde. O Programa pretende implantar nas unidades básicas de saúde com maior fluxo de usuários a extensão do horário de atendimento até as 21 horas, oferecendo mais consultas.

As primeiras unidades contempladas pela mudança são o Posto Central (Postão), na Rua Marechal Floriano e a UBS da COHAPAR ao lado do Centro da Juventude. Nos próximos dias a Unidade de Saúde da Vila São José será incorporada ao Programa, assim, possibilitando o acesso dos moradores do Jardim Cidade Nova nesta unidade.