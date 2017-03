O curso de artesanato com palha oferecido pela Agência do Trabalhador da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos de Pontal do Paraná, em parceria com o Provopar e Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), concluiu, na última sexta-feira, suas atividades com mais uma turma. Foram ensinadas técnicas com palhas da folha de bananeira e taboa.