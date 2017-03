Campeonato Paulista terá definição das quartas e rebaixados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista chega à última rodada da fase de grupos nesta quarta-feira (29) com apenas uma vaga para as quartas de final em aberto. Ela ficará com Botafogo ou Ituano, no Grupo A. Quem garantir a vaga, enfrenta o Corinthians, que assim como o Palmeiras já têm a classificação e o primeiro lugar do grupo garantidos. Santos e São Paulo também estão assegurados na próxima fase, mas ainda brigam pela liderança de suas chaves. E quem pode ajudá-los são seus rivais. Com 17 pontos, a equipe tricolor, que enfrenta o São Bernardo, é a segunda do Grupo B e tem o mesmo número de pontos que o Linense, adversário do Corinthians. O time do interior leva vantagem no número de vitórias: 5 a 4. Já o Santos lidera com os mesmos 19 pontos que a Ponte Preta, que encara o Palmeiras. O time de Dorival Júnior pega o Novorizontino. Apenas dois times caem. Sete ainda correm risco de serem rebaixados. Todos os duelos serão às 21h45.