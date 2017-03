Gestão Alckmin lança projeto de trem que interliga cidades do Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou o projeto de uma linha de trem de passageiros e carga que liga São Paulo a Campinas e Americana, além de cidades no Vale do Paraíba e litoral. O projeto, batizado de Trem Intercidades, terá um trajeto de 135 km no total e contará com nove estações. A expectativa é que ele atenda até 60 mil passageiros por dia. O governo federal deve ceder o espaço físico para a implantação do trecho que liga São Paulo às cidades Campinas e Americana, no interior do Estado. De acordo com a STM (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos), o presidente Michel Temer garantiu ao secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Clodoaldo Pelissioni, que o projeto deve fazer parte do programa de concessões da União, em reunião realizada nesta terça-feira (28), em Brasília. "Este trem é muito importante porque tem alta capacidade de transporte, integrando regiões metropolitanas, facilitando o ir e vir das pessoas e com qualidade. São trens modernos e de velocidade média. E temos a boa notícia para darmos continuidade ao projeto", afirmou o governador Geraldo Alckmin. O primeiro trecho está avaliado em cerca de US$5 bilhões e deverá receber financiamento do BNDES, segundo a secretaria. O projeto completo ainda prevê que haja estações ligando São Paulo a Santos, Sorocaba e Pindamonhangaba, em um total de 431 km de percurso. Em nota, a STM afirmou que o Governo Federal vai ceder a faixa de domínio do transporte de cargas do trecho São Paulo, Campinas e Sorocaba até abril. A pasta não informou, no entanto, quando seria o início das obras.