País Vento marítimo traz umidade e pode chover em toda a faixa litorânea entre SC e ES Estado de SP Nebulosidade alta sobre o leste do Estado; capital tem dia nublado e temperatura amena Grande SP Faz sol, apesar do céu com muitas nuvens. Não há previsão de chuva na capital paulista Mínima: 16º C Máxima: 25º C Lua nova