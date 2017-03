É dada a largada para muito humor no Risorama

Hermes e Renato estão na programação do Risorama com muito humor escrachado (foto: Divulgação)

Com atrações entre as mais disputadas do Festival de Curitiba, o Risorama já tem a grade de programação fechada para a sua 14ª edição. O evento simultâneo à Mostra vai transformar o ParkCultural em “QG do humor” durante os seis dias de apresentações. Entre os convidados, que sobem ao palco entre hoje e 3 de abril, estão nomes como Rafael Portugal (Porta dos Fundos), Sérgio Mallandro, Evandro Santo (o Christian Pior) e Rafael Cortez (ex-CQC).



São mais de 30 humoristas, que apresentam esquetes de 13 minutos de humor espontâneo, personagens e improviso. A curadoria do Risorama mais uma vez é do comediante Diogo Portugal, que também vai subir ao palco para quatro apresentações. “Meu ofício é fazer piada e estar sempre atualizado. No Risorama é como se eu estivesse dando uma grande festa na minha casa, que é Curitiba. Aqui recebo grandes amigos e isso inclui o público”, conta.



Como nas noites tradicionais de stand up comedy, o Risorama reproduz o clima dos bares. “A opção, desde o início, foi um modelo original. Montamos um bar cenográfico, que é um grande comedy club. As pessoas já vão predispostas ao riso e o ambiente colabora, porque, além de assistir aos shows, o público pode confraternizar e reunir amigos nas mesas. Se fosse definir o Risorama, diria que é um show de rock de humor”, afirma Diogo Portugal.



Entre os mestres de cerimônia das noites do Risorama de 2017 estão os humoristas Danilo Gentili, Hermes e Renato, Carioca (Pânico) e Marco Luque. As apresentações acontecem do dia 29 de março a 3 de abril, no ParkCultural, “casa” do Risorama desde 2008.



Na noite de abertura do Risorama, na quarta-feira, dia 29/3, apresentam-se Diogo Portugal, Gustavo Mendes, Mhel Marrer, Rafael Portugal e Rodrigo Capella.



Diogo Portugal é redator, ator e stand up comedian. Criador do Risorama, ele também é curador do Risadaria, festival de humor de São Paulo. É apresentador e criador do show Fritada, no canal Multishow.



PROGRAMAÇÃO DO RISORAMA

29/3 (quarta-feira)

- Diogo Portugal

- Gustavo Mendes

- Mhel Marrer

- Rafael Portugal

- Rodrigo Capella

- Thiago Ventura

Mestre de cerimônia: Wellington Muniz (Ceará)

30/3 (quinta-feira)

- Dinho Machado

- Gustavo Mendes

- Marcelo Marrom

- Rafael Cortez

- Tesão Piá

Mestre de cerimônia: Hermes e Renato

31/03 (sexta-feira)

- Diogo Portugal

- Geraldo Magela

- Léo Lins

- Murilo Couto

- Rey Biannchi

Mestre de cerimônia: Danilo Gentili (22h30)

1/4 (sábado)

- Hallorino Jr. (Carmo)

- Diogo Portugal

- Evandro Santo

- Victor Sarro

- Dupla de Dois (Romi-nho Braga e Lucas Salles)

Mestre de cerimônia: Marco Luque (22h30)

2/4 (domingo)

- Bem Ludmer

- Diogo Portugal

- Nil Agra

- Rodrigo Marques

- WMarcão

Mestre de cerimônia: Marcela Tavares

03/4 (segunda-feira)

- Diogo Portugal

- Guri de Uruguaiana

- Maurício Meirelles

- Miau Carraro

- Sérgio Mallandro

- Fábio Rabin

Mestre de cerimônia: Márvio Lúcio (Carioca)

SERVIÇO:

O que: 14ª edição do Risorama

Quando: de 29/3 a 3/4

Abertura da casa: 18h30 (de segunda a sábado) e 17h30 (domingo)

ParkCultural (anexo ao Parkshopping Barigui - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê).

Ingressos

A venda dos ingressos será pelo site www.festivaldecuritiba.com.br, pelo aplicativo do Festival (Festival de Curitiba 2017) e na bilheteria oficial do evento, no ParkShoppingBarigüi, com funcionamento das 11h às 23h, de segunda a sexta, no sábado, das 10h às 22h e, aos domingos, das 14h às 20h. O preço da entrada do Risorama é R$ 70 (inteira) mais taxa administrativa.