Ministério Público do Rio vai ao STF para receber R$ 92 milhões do governo

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois do Tribunal de Justiça, foi a vez do Ministério Público do Estado do Rio recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) para receber do governo estadual recursos para o pagamento de salários. O governo de Luiz Fernando Pezão atrasou o chamado duodécimo, parcela mensal que o Estado envia a outros poderes para custeio, que deveria ser pago no último dia 20. Na segunda (27), o Tribunal de Justiça foi ao STF pedir o bloqueio de recursos para o pagamento. Nesta terça (28), o MPRJ anunciou que tomou a mesma medida. "O MPRJ recebe o valor de R$ 92 milhões para custeio e pagamento de servidores, promotores e procuradores", informou a instituição, em nota oficial. Em crise, o governo tem atrasado salários, benefícios e pagamentos a fornecedores. Apenas os servidores da educação e segurança -além de aposentados da segurança- têm recebido os salários de forma integral e no mês seguinte ao período trabalhado. Os repasses aos outros poderes também vinham respeitando o calendário. Os demais servidores e aposentados recebem em parcelas. BLOQUEIO O governo do Rio foi avisado que sofrerá novo bloqueio nas suas contas nesta quinta (30), por não pagamento de dívida com a União. Serão R$ 58 milhões. A Secretaria de Fazenda, porém, não soube informar qual o impacto no pagamento dos salários. As últimas parcelas referentes a janeiro foram pagas na semana passada.