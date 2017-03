Fiorella Mattheis pinta o cabelo de rosa para novo papel

A atriz Fiorella Mattheis ficou 12 horas em um salão de beleza para pintar seu cabelo de rosa. Ela irá interpretar a stripper Mika no seriado "Rua Augusta", que está sendo produzido pela O2 Filmes para o canal de televisão a cabo TNT. O cabelo de Fiorella ficou por conta do cabeleireiro Marcos Padilha e ela explicou, em seu site, que o processo todo foi longo por conta da pigmentação dos fios e para colocar megahair com uma textura mais "podrinha". A atriz postou o resultado da transformação no seu Instagram e recebeu vários elogios dos seus seguidores. Uma das internautas disse: "como você consegue ficar maravilhosa até de cabelo rosa?".

Justin Bieber faz show no Rio. Lugar na fila custa até R$ 1 mil

Quanto custa um lugar na fila para ver um ídolo de perto? Segundo fãs de Justin Bieber acampados num dos portões do sambódromo do Rio, até R$ 1.000. As barracas começaram a ser montadas quatro meses atrás, e, na véspera da apresentação, a alegria e a ansiedade se misturam à apreensão quanto à chegada de “espertinhos” que tentam furar a fila. Mais um temor é quanto ao momento da abertura dos portões: um cordão de isolamento formado por mães está sendo organizado para que a ordem da fila seja respeitada. O show será na quarta-feira, 29, às 21 horas, e só poderá se juntar ao pessoal das barracas quem chegar até as 9 horas, alertaram os seguranças aos presentes.

Paul McCartney anuncia novo álbum com produtor de Adele

O ex-beatle Paul McCartney anunciou um novo álbum, que será produzido por Greg Kurstin, responsável por compor "Hello" junto com a cantora Adele. "Ele é um cara ótimo. Greg é musical e é ótimo trabalhar com ele", afirmou McCartney. A novidade foi confirmada em entrevista à BBC Radio 6. "Estou fazendo um novo álbum, o que é muito divertido. Estou no meio das gravações", disse. O nome e data de lançamento do novo disco ainda não foram anunciados. Na sexta, McCartney lançou a versão remasterizada do álbum "Flower in The Dirt", lançada com demos antes não mostradas nas sessões de gravação com Elvis Costello.

Britney Spears anuncia 1ª turnê mundial em seis anos

Pela primeira vez desde a "Femme Fatale Tour" em 2011, a cantora norte-americana Britney Spears vai viajar o mundo numa nova turnê. O anúncio foi feito pela própria artista ontem, em suas redes sociais. Por enquanto, foram confirmadas apenas datas em Manila, nas Filipinas, no dia 15 de junho, e Tel Aviv, Israel, no dia 3 de julho. É esperado que outros shows sejam confirmados nos próximos dias - todos, porém, na Ásia. Ainda não há perspectiva de ela se apresentar no Brasil.

Fernanda Abreu vai se apresentar no Rock in Rio

A cantora Fernanda Abreu foi confirmada ontem como atração do Rock in Rio 2017. Ela irá se apresentar no primeiro dia do festival no Palco Sunset, no dia 15 de setembro. Símbolo do pop carioca, Fernanda Abreu, 55 anos, voltou à cena musical depois de um hiato de quase 10 anos com Amor Geral (2016), oitavo álbum da carreira solo, iniciada em 1990. O trabalho traz 10 músicas dançantes bem no estilo da pop funk carioca - ritmo defendido pela cantora e compositora desde a explosão do gênero na década de 90. Fernanda não apresentava repertório inédito desde Na Paz (2004). A cantora carioca foi integrante da Blitz na década de 80.

Níver do dia

Vangelis

músico e compositor grego

74 anos