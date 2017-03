Em seu aniversário de 324 anos, Curitiba vira um canteiro de obras

Linha Verde Norte em obras: cidade começou o ano com diversas frentes (foto: Franklin de Freitas) Revitalização da Avenida Manoel Ribas: sonho antigo dos moradores da regiao (foto: Levy Ferreira/SMCS)

Na data que marca o aniversário da Cidade Modelo — um dos muitos apelidos de Curitiba — a Capital tem um verdadeiro canteiro de obras. Segundo informações da Prefeitura de Curitiba, pelo menos 17 obras de grande porte estão em andamento pela cidade (entre obras que estavam paradas e foram retomadas, novas construções e a continuidade de projetos anteriores já em andamento), totalizando um investimento de pelo menos R$ 602,2 milhões — valor considerável para o início de uma nova gestão que nem completou seu primeiro trimestre.

Desde janeiro foram retomadas quatro obras que estavam paradas — a revitalização da Rua Raul Pompéia, importante ligação entre a Fazendinha e a CIC, com investimento de R$ 1,3 milhão; a construção do acesso à trincheira da Ceasa, ao custo de R$ 10,6 milhões e que fará a ligação das ruas Hasdrubal Bellegard, na CIC, e Dílson Luís, no Tatuquara; a pavimentação e alargamento da marginal da BR-277, no Uberaba, retomada em 23 de janeiro e com previsão de conclusão para junho, com investimentos de R$ 3,6 milhões; e a construção da Unidade de Saúde Jardim Aliança, o Santa Cândida. A unidade, feita em parceria com o governo estadual, tem investimento de R$ 2,1 milhões e está 70% concluída.

As novidades, contudo, não param por aí. Em 21 de março, por exemplo, foi reativada a Usina de Asfalto Engenheiro Gilberto Bueno Coelho, no Abranches. Ainda segundo a Prefeitura, a expectativa é reduzir em 30% o custo com pavimentação com a reativação da Usina, que deve produzir 60 mil toneladas de massa asfáltica neste ano, o equivalente a 40 quilômetros de pavimento.

Outra obra bastante aguardada e que finalmente saiu do papel no último dia 10 é a revitalização da Avenida Manoel Ribas, ao custo de R$ 20 milhões. A obra é feita no trecho que vai desde o Contorno Norte (PR-418) até a Rua Madre Clélia Merloni.

Além das novas e daquelas que estavam paralisadas, mas agora foram retomadas, a Prefeitura também tem dado continuidade aos trabalhos iniciados ainda na gestão anterior (ou mesmo antes). A principal delas são as obras de macrodrenagem na cidade, cujo investimento soma R$ 480 milhões em convênios. A Prefeitura chegou a correr risco de perder os investimentos em razão do atraso na execução, mas conseguiu “salvar” o convênio com a Caixa Econômica Federal.

Também estão em andamento as obras na Linha Verde Norte. Uma das principais etapas da obra são as escavações para construção das paredes da trincheira sob a LInha Verde, que ligará a Rua Amazonas de Souza Azevedo, no Bacacheri, à Rua Fulvio José Alice, no Bairro Alto. Quando a trincheira estiver concluída, os motoristas poderão cruzar a Linha Verde de um bairro para o outro.

Curitiba também está iniciando 2017 mais iluminada. O ano começou com 678 solicitações do 156 pendentes sobre postes queimados na cidade. Em dois meses a demanda foi sanada, com a Prefeitura trocando 13.500 lâmpadas queimadas em toda a cidade. Além disso, desde o início do ano o sistema de iluminação do Jardim Botânico vem sendo melhorado. A estufa vai receber um novo sistema para iluminação cênica. O velódromo, pistas de caminhada e o estacionamento também receberam novos postes e luminárias de LED. O investimento é de R$ 289 mil. Ainda assim, contudo, alguns pontos permanecem apagados da iluminação pública. E para garantir a segurança da população e a oferta de um serviço de maior qualidade, foi retomada as rondas noturnas. Com isso, a iluminação pública registrou em janeiro um dos mais altos Índices de Satisfação do 156.