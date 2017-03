Espírito Santo registra primeira morte por febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo registrou a primeira morte por febre amarela na Grande Vitória. O contágio teria sido na cidade de Cariacica. De acordo com a pasta, o caso é de febre amarela silvestre, ou seja, com transmissão na área rural. No último boletim divulgado nesta terça-feira (28) constam 37 mortes da doença no Estado. A secretaria afirma ter recebido 348 notificações de suspeita de febre amarela. Setenta e sete notificações foram descartadas. Das 281 confirmações, 120 são de febre amarela silvestre. A pasta disse ainda, em nota, que 2.619.264 pessoas foram vacinadas no Estado, 73,2 % da população.

MACACOS

Cinquenta e dois municípios também registraram mortes de macacos por suspeita de febre amarela no Espírito Santo. Vinte e dois deles tiveram amostras confirmadas para a doença, incluindo a capital, Vitória.