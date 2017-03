SAIBA MAIS Em seu aniversário de 324 anos, Curitiba vira um canteiro de obras

A maior rua...

... em extensão de Curitiba é a Avenida Marechal Floriano, com 12,5 quilômetros. Mas há quem diga que a Avenida mais longa seja o trecho urbano da Linha Verde (BR-476), que vai do Atuba ao Pinheirinho, com 22 km

… e a menor...

... é Avenida Luís Xavier, na Boca Maldita, é conhecida como a menor avenida do mundo, com apenas 152 metros de extensão. Mas o título deveria ficar com outra via, a Avenida IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, na CIC, que tem 136 metros.





… e a quase maior

Uma via tem mais de 18 km de extensão, e só não tem o título da mais exensa porque muda de nome nove vezes — começa como Rua Eduardo Sprada, vira Avenida Nossa Senhora Aparecida, depois Rua Gonçalves Dias, e Avenida do Batel, que vira Rua Benjamin Lins, e passa a ser a Doutor Pedrosa e André de Barros, logo após se torna a Rua Nilo Cairo até terminar como Avenida Senador Souza Naves.

Já foi a capital do Brasil...

... em 1969. Vigorava a ditadura civil-militar, que poucos meses antes havia promulgado o famigerado Ato Institucional nº 5. Nesse clima de tensão, Curitiba tornou-se a capital brasileira por três dias, entre 24 e 27 de março. Segundo Gerad Hajar, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro do Paraná, isso aconteceu pelo fato de a esposa do presidente “linha dura” Costa e Silva, Yolanda Barbosa, ser curitibana

… E é a capital das bibliotecas

Curitiba foi apontada no 1º Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais como a capital com maior número de bibliotecas — 9,93 bibliotecas para cada grupo de cem mil habitantes.

O Marco Zero...

... de Curitiba é marcado por um monolito instalado em 29 de março de 1693 no local onde hoje fica a Praça Tiradentes representa a instalação do poder legalmente constituído do governo português e a caracterização de Curitiba como Vila

... E o “ponto zero”

A história da colonização da região onde fica a Capital, porém, começou em outro local. Em 1649, o capitão Ébano Pereira, comandou uma expedição exploratória para subir os rios e atingir o planalto em busca de ouro. Para isso, recrutou pessoal na Vila da Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá e se estabeleceu, inicialmente, na margem esquerda do rio Atuba, entre os atuais bairros de Vila Perneta e Bairro Alto, mudando-se mais tarde para um local às margens do Rio Ivo, onde hoje fica o Centro de Curitiba.

A casa mais antiga...

... da Capital é a Casa Romário Martins, construída no começo do séxulo XVIII, é considerado o imóvel preservado mais antigo de Curitiba

… E a igreja mais velha

Construída em 1737, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Chagas é a mais antiga de Curitiba. O local já serviu de convento dos franciscanos, paróquia para os colonos poloneses e sede da vida espiritual dos alemães.

Árvore mais velha...

... segundo o livro Árvores de Curitiba, Francisco Cardoso aponta que o espécime mais velha da cidade é uma imbuia com mais de mil anos que fica no Bosque do Capão da Imbuia

… E a mais alta

O livro Árvores de Curitiba também aponta que as duas maiores árvores da cidade seriam dois eucaliptus numa ilha do lago principal do Passeio Público, com cerca de 30 metros de altura. No Bom Retiro, porém, há uma árvore paineira localizada na na Praça General Werner Gross de 35 metros de altura e que teria mais de 300 anos.

A Capital do cachorro-quente...

Curitiba é também conhecida pelos famosos carrinhos de cachorro-quente, que são praticamente um patrimônio da cidade. Segundo a Prefeitura, dos cerca de 1,6 mil ambulantes licenciados na cidade, 535 são de cachorro-quente

… E da vida noturna

Mas se há carrinhos de cachorro-quente na noite curitibana, é sinal de que a boêmia por aqui também é forte. A Capital conta com pelo menos 300 restaurantes, bares, casas noturnas e empresas de eventos, associadas à Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas.

A linha de ônibus mais longa...

Uma linha convencional, daquelas dos ônibus amarelos, é a que faz o percurso mais longo do sistema de transporte de Curitiba. É o Água Verde/ Abranches, que transporta 2,8 mil passageiros por dia, em média, e tem um itinerário de 26,2 quilômetros de extensão (ida e volta), entre o Água Verde e o Abranches

… E a mais curta

Já a linha que realiza o percurso mais curto também é da linha convencional. Trata-se da Alferes Poli, servida por micro-ônibus especiais e que transporte por dia, em média, 550 passageiros e itinerário de 11 quilômetros de extensão

Rápida

Curitiba e Coritiba

Uma pergunta que costuma assaltar os curiosos - em especial aqueles apaixonados por futebol – é porque a cidade se chama Curitiba e o clube, Coritiba. O que ocorre é que, por muito tempo, o nome da cidade se escreveu de duas maneiras distintas: Curytiba, do tupi-guarani, e Corityba, em português. Isso até que, em 1912, o nome da cidade foi oficializado como Curytiba. Três anos depois, substituiu-se o y pelo i. O clube, contudo, já havia alterado em 1910 seu nome para Corityba (antes era Coritybano) e decidiu acompanhar apenas a segunda mudança, passando a se chamar definitivamente Coritiba Foot Ball Club.