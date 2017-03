Federer supera espanhol e avança às quartas do Masters 1000 de Miami

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Roger Federer segue firme em seu caminho ao título do Masters 1000 de Miami. Mesmo cometendo alguns erros, o suíço superou o espanhol Roberto Bautista Agut e avançou para as quartas de final do torneio. O duelo acabou em vitória do número 6 do mundo por 2 sets a 0: 7-6 (5) e 7-6 (4). Na próxima rodada, Federer terá pela frente Tomas Berdych, nas quartas de final. O tcheco avançou ao vencer Adrian Mannarino, nas oitavas, por 2 sets a 1: 6-4, 2-6 e 7-6 (3). Roger Federer já conquistou em duas oportunidades o Masters 1000 de Miami. Em 2005, ele venceu Rafael Nadal na final. No ano seguinte, o suíço superou o croata Ivan Ljubicic para ficar com o troféu. O suíço vem em grande fase na temporada. Nestes primeiros três meses, Federer conquistou o Aberto da Austrália e o Masters 1000 de Indian Wells.