Brasil chega à 8ª vitória seguida e fica perto da vaga

Philippe Coutinho comemora o primeiro gol do Brasil no jogo (foto: Divulgação/MoWa Press/Pedro Martins)

A seleção brasileira venceu por 2 a 0 o Paraguai, nessa terça-feira (dia 28) à noite, em São Paulo, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Com o resultado, o Brasil está praticamente classificado para a competição do próximo ano, na Rússia. Lidera as Eliminatórias da América do Sul com 33 pontos, seguido por Colômbia (24), Uruguai (23), Chile (23) e Argentina (22).

Os quatro primeiros garantem vaga diretamente. O quinto colocado disputa uma repescagem. Faltam quatro rodadas para o fim.

A próxima rodada das Eliminatórias ocorrerá apenas em 31 de agosto.

O Brasil ainda jogará contra o Equador (em casa), Colômbia (fora), Bolívia (fora) e Chile (casa).

TÉCNICO

Esse foi o 8º jogo do técnico Tite no comando da seleção brasileira. Ele soma 8 vitórias.

ARTILHEIRO

Neymar marcou um dos gols do Brasil na partida e segue como quarto maior artilheiro da história da seleção, com 52 gols em 77 partidas. Ele só fica atrás de Pelé (77 gols em 92 jogos), Ronaldo (62 em 99) e Romário (55 em 70). Já ultrapassou Zico (48 gols em 71 jogos).

Os outros gols do Brasil no jogo foram do lateral-esquerdo Marcelo e do meia-atacante Philippe Coutinho.

RETROSPECTO

O Brasil ampliou sua vantagem nos confrontos com o Paraguai. Foram 79 duelos, com 47 vitórias brasileiras e 21 empates. Os paraguaios venceram 11 vezes.

ESCALAÇÃO

Tite não contava com o atacante Gabriel Jesus, lesionado, e com o lateral-direito Daniel Alves, suspenso. A novidade na lateral foi Fagner. No ataque, Roberto Firmino foi mantido – ele já havia substituído Gabriel Jesus na partida de quinta-feira, contra o Uruguai. O esquema tático foi o 4-1-4-1 de sempre. O Paraguai jogou no 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo foi amarrado e trucando no primeiro tempo. Mas a qualidade individual e a boa organização tática do Brasil prevaleceu. Aos 33, a seleção fez 1 a 0. Coutinho recebeu na direita, tabelou com Paulinho, que devolveu de calcanhar. Coutinho chutou no canto.

SEGUNDO TEMPO

O Paraguai perdeu o controle do jogo e passou a errar demais na marcação. O jogo ficou fácil para o Brasil. Aos 5, Neymar caiu ao dividir com Paulo da Silva. O árbitro errou e marcou pênalti. Neymar cobrou fraco, no canto, e o goleiro defendeu. Mas, aos 18, Neymar fez 2 a 0 em bela jogada individual. Ele partiu da ponta-esquerda, invadiu a área e chutou colocado. Aos 40 minutos, Marcelo fechou o placar, tocando por cobertura, após receber belo toque de calcanhar de Paulinho.

BRASIL 3 x 0 PARAGUAI

Brasil: Alisson; Fagner, Marquinhos (Thiago Silva), Miranda e Marcelo; Casemiro; Philippe Coutinho, Paulinho, Renato Augusto e Neymar; Roberto Firmino. Técnico: Tite

Paraguai: Antony Silva; Valdez, Darío Verón, Paulo Da Silva e Alonso; Cristian Riveros, Rojas, Pérez, Almirón (Oscar Romero) e González (Santander); Dominguez (Angel Romero). Técnico: Arce

Gols: Coutinho (33-1º), Neymar (18-2º) e Marcelo (40-2º)

Cartões amarelos: Bruno Valdez, Dominguez (P).

Árbitro: Victor Carillo (Peru)

Público: 44.378 pagantes

Renda: R$ 12.323.925,00

Local: Arena Corinthians