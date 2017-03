Com 9 vitórias seguidas, Brasil volta a liderar ranking da Fifa após 7 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 0 desta terça-feira (28) sobre o Paraguai, na Arena Corinthians, pelas Eliminatórias da Copa de 2018, devolveu o Brasil ao primeiro lugar do ranking da Fifa, cuja próxima edição será divulgada em abril. Havia sete anos que a seleção não liderava a lista. A equipe de Tite vai passar a Argentina, atual líder. Os triunfos sobre Uruguai e Paraguai no mês de março farão com que o Brasil passe de 1.534 para 1.661 pontos. Já a Argentina, que venceu o Chile, mas depois perdeu da Bolívia, vai cair de 1.644 para 1.603 pontos. A última vez em que o Brasil liderou o ranking da Fifa foi em maio de 2010, logo antes da Copa do Mundo da África do Sul, quando o time era comandado por Dunga. Desde que Tite estreou pela seleção brasileira, em setembro, foram nove vitórias em nove jogos – oito pelas Eliminatórias e um amistoso contra a Colômbia. VEJA COMO SERÁ O RANKING Brasil – 1.661 pontos Argentina – 1.603 Alemanha – 1.464 Chile – 1.403 Colômbia – 1.384 França – 1.294 Bélgica – 1.281 Portugal – 1.259 Suíça – 1.212 Espanha – 1.204 (ou Uruguai, que, se vencer nesta noite, chegará a 1.211)