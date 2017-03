Tite é um pouco nervosinho, diz técnico do Paraguai após a derrota

ALEX SABINO, GUILHERME SETO, LUIZ COSENZO E SÉRGIO RANGEL SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção paraguaia, o ex-lateral Arce, afirmou que Tite é um "pouco nervosinho". Ele deu a declaração após a vitória da seleção brasileira sobre o rival por 3 a 0, nesta terça-feira (28), pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2018. "Sim [é uma referência]. Mas é um pouco nervosinho. Hoje, apelou comigo sem necessidade. Veio cobrar que mandei bater por trás, mas não teve sugestão minha", disse Arce ao ser perguntando se o treinador brasileiro era uma referência. O ex-lateral afirmou também que Tite faz um "trabalho excepcional". Em oito jogos oficiais comandando a seleção brasileira, Tite tem 100% de aproveitamento. Com a vitória nesta terça-feira, o Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas com 33 pontos. Já o Paraguai é o sétimo colocado, com 18 pontos.