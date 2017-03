Propaganda da Prefeitura de SP aparece novamente em jogo do Brasil

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como aconteceu na vitória do Brasil sobre o Uruguai na quinta (23), em Montevideu, a Prefeitura de São Paulo recebeu gratuitamente do empresário Sidney Oliveira, dono de uma rede de farmácias, alguns minutos de exposição nas placas eletrônicas do Itaquerão no jogo da seleção contra o Paraguai. Novamente a propaganda foi sobre o Cidade Linda, um programa de zeladoria da prefeitura paulistana que foca na limpeza da cidade e se destacou por apagar grafites feitos por artistas de rua da capital. Na propaganda desta terça, além da mensagem em português, o slogan do Cidade Linda também apareceu em inglês. O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), não foi ao Itaquerão acompanhar a partida. O empresário Sidney Oliveira, que cedeu o espaço publicitário ao Cidade Linda, é o mesmo que teve Doria como garoto-propaganda de um dos seus produtos, em fevereiro. Na ocasião, o tucano estrelou um vídeo onde fazia propaganda de um suplemento vitamínico vendido com exclusividade nas farmácias populares do empresário. A propaganda foi feita dentro da Prefeitura durante uma reunião com secretários do município. A estratégia para dar visibilidade ao Cidade Linda também contempla ações pessoais do próprio prefeito. João Doria já se vestiu de gari e, acompanhado da imprensa, apagou grafites nos muros, plantou árvores e varreu ruas.