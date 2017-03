Acidente com ônibus deixa 25 feridos perto do Parque Vila Velha

(foto: Rede News 24 Horas) (foto: PRF)

SAIBA MAIS Motorista de ônibus de acidente em Vila Velha estava com habilitação vencida

Um ônibus de turismo bateu na traseira de um caminhão que estragou no quilômetro 517 da rodovia BR-376, perto do Parque Estadual Vila Velha, na por volta das 6h15 da manhã desta quarta-feira (29). São pelo menos 25 feridos e onze já foram encaminhados para hospitais, cinco com lesões graves e seis com lesões leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas ficaram presas às ferragens. Entre os feridos com lesões graves está o motorista do caminhão, que estava embaixo do veículo tentando consertá-lo.

Curitiba registra menos acidentes e mais mortes no trânsito

O ônibus estaria transportando trabalhadores do Pará que seguiam para Florianópolis. Equipes do Siate, da CCR RodoNorte seguem no local realizando o atendimento aos feridos. O acidente foi na pista sentido Curitiba.