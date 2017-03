Rock in Rio terá Alicia Keys, Def Leppard e Jota Quest

(foto: Divulgação)

No mesmo dia em que o Rock in Rio anunciou o esquema especial de funcionamento do MetrôRio nos sete dias de evento, em setembro, a organização confirmou mais três atrações para o Palco Mundo. Alicia Keys, Def Leppard e Jota Quest se apresentam nos dias 17, 21 e 22 de setembro, respectivamente.

Alicia Keys volta ao festival

A “Princesa do Soul”, reconhecida por seu timbre de voz forte e apaixonado, toca no Palco Mundo no dia 17 de setembro, antes de Justin Timberlake. Pianista com formação clássica, cantora, compositora e produtora, a artista é dona de 15 Grammys, e se apresentou em 2013 no Rock in Rio.

Com inspiração em músicos como Prince, Nina Simone, Barbra Streisand, Marvin Gaye, Quincy Jones, Donny Hathaway e Stevie Wonder, Alicia Keys cresceu com paixões por Wutang, Nas e Tupac e estudando os clássicos Mozart, Beethoven e Satie. Seu estilo musical é o soul vintage, com baixos e sintetizadores incorporados ao piano. Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos, Alicia Keys já ganhou, além dos 15 Grammys, dez Billboard Music Awards e cinco American Music Awards. É reconhecida mundialmente por canções como “Fallin”, “You Don’t Know My Name”, “If I Ain’t Got You”, “No One”, “Empire State of Mind” e “Girl on Fire”, entre outras.



No final de 2016, Alicia Keys lançou Here, seu sexto álbum de estúdio, com um repertório de 16 músicas. O álbum amplia a discussão em torno de questões cruciais de direitos humanos. Aproveitando Here como uma oportunidade visual, a cantora também lançou um curta-metragem intitulado The Gospel, que tem como pano de fundo suas composições.



Antes de Here, o disco Girl on Fire, de 2012, ficou como # 1 na Billboard Top 200, # 1 na Billboard – álbuns de R&B / Hip Hop, e # 1 na parada de álbuns Top Digital. Além de ser o disco mais vendido de R&B dos Estados Unidos, Girl on Fire também chegou ao topo da parada de álbuns do iTunes em 19 países. A faixa com o mesmo título do álbum ocupa a 10a posição, com mais de 3 milhões de unidades vendidas em todo o mundo desde o seu lançamento.







Def Leppard confirmada para o Rock in Rio após 32 de espera

Eles deveriam ter tocado na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, mas um acidente, em dezembro de 84, fez com que a banda Def Leppard cancelasse todos os seus compromissos profissionais por cerca de quatro anos. Após este longo jejum – mais precisamente, 32 anos – a banda está confirmada para o festival e se apresenta no dia 21 de setembro, no Palco Mundo.



Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos e dois Diamond Awards nos Estados Unidos, a banda britânica, formada por Joe Elliott (vocal), Phil Collen (guitarra), Rick Savage (baixo), Vivian Campbel (guitarra) e Rick Allen (bateria), é considerada uma das bandas de rock mais tradicionais de todo o mundo, com uma série de álbuns clássicos e inovadores. Seu primeiro disco, On Through the Night, de 1980, ficou no Top 15 das paradas de sucesso britânicas, mas foi com o álbum Pyromania, de 1983, que a Def Leppard se tornou mundialmente famosa, com canções que se tornaram hinos do rock’n’roll, como Rock! Rock! Till you drop; Photograph; Too late for love; e Rock of ages.



E a banda continua a lançar novas músicas. O último álbum de estúdio, “Def Leppard” foi lançado no final de 2015 e aclamado pela crítica. O primeiro DVD da banda And There Will BE A Next Time…Live From Detroit foi lançado em fevereiro deste ano.



Jota Quest toca no dia 22 de setembro

Mais de 20 anos de estrada, 12 discos lançados e um sucesso atrás do outro nas rádios. Com esse currículo invejável, o Jota Quest volta a tocar no Rock in Rio, tendo já participado das edições de 2011 e 2013. A banda abre a noite do dia 22 de setembro, prometendo tocar as novidades e boa parte de seus grandes hits.



Seu CD mais recente, Pancadélico, lançado ano passado, contou com a produção do americano Jerry Barnes (que já havia produzido o CD anterior da banda). O trabalho conta ainda com a participação luxuosa de Nile Rodgers, guitarrista fundador da banda Chic e colaborador da dupla Daft Punk.





Sobre Alicia Keys

Alicia Keys foi a primeira artista feminina de R&B a ter três álbuns consecutivos no #1 da Billboard 200. Dona de uma extensa lista de prêmios, entre outros, ela já ganhou 11 Billboard Music Awards, cinco American Music Awards, três World Music Awards, três MTV Video Music Awards, três MTV Europe Awards, dois Nickelodeon Teen Choice Awards, três BET Awards, 14 NAACP Image Awards, sete Soul Train Music Awards, dois Soul Train Lady of Soul Awards, dois People’s Choice Award e um My VH1 Award.



Desde seu álbum de estreia, Songs in a Minor, em 2001, Keys construiu um repertório de sucessos, com mais de 30 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Seu segundo álbum de estúdio, Diary of Alicia Keys, foi lançado em 2003 e rendeu quatro Grammys à artista (vendendo oito milhões de cópias). Em 2005, conquistou quatro Grammys, lançou seu primeiro álbum ao vivo, Unplugged, sendo a primeira mulher a ter um “MTV Unplugged”. Em 2007, seu terceiro disco de estúdio As I Am estreou em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 742 mil cópias logo na primeira semana. No final de 2009, Keys lançou seu quarto álbum de estúdio, The Element of Freedom, atingindo a marca de platina em apenas um mês. Em 2012, a cantora lançou o premiado Girl on Fire. O mais recente álbum da artista, Here, lançado no final de 2016, é considerado, pela crítica um dos discos de maiores sucessos da cantora.



Sobre Def Leppard

Hard rock e heavy metal com vocais harmônicos e dedilhados misturados a riffs de guitarras cheios de efeito são características do som de Def Leppard, uma das principais bandas do movimento New Wave of British Heavy Metal.



Formado na Inglaterra, em 1977, a história do grupo é marcada por sucessos e tragédias. Após um sucesso estrondoso com o álbum Pyromania, a banda foi apontada como uma das mais populares nos Estados Unidos e na Inglaterra. Em dezembro de 1984, o baterista Rick Allen sofreu um grave acidente de carro e teve o braço esquerdo amputado. Na ocasião, todos os compromissos profissionais da banda, inclusive a participação no Rock in Rio, em janeiro de 1985, foram cancelados e a banda ficou ausente do show business por alguns anos.



Em 1987, Def Leppard retornou com o álbum Hysteria, o disco de maior sucesso da banda, com mais de 20 milhões de cópias vendidas e alguns hits como Armageddon Hit, Animal, Women, Hysteria, Love Bites emplacados. Em 1991, uma nova tragédia assolou a banda: a morte do então guitarrista Steve Clark.



Sobre Jota Quest

Ao longo das duas décadas de trabalho, a banda já vendeu mais de cinco milhões de discos. Sua pegada pop é garantia de belas baladas, músicas dançantes e letras divertidas. Por todo Brasil, fã-clubes reúnem os maiores admiradores da banda, cujos shows estão sempre lotados.



A banda está em segundo lugar entre os artistas com mais downloads no Brasil, com mais de 3 milhões de vendas, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Discos. Tanto sucesso vem acompanhado dos mais importantes prêmios da música brasileira e internacional. Ao todo, já ganharam dois Grammys Latinos, quatro “Melhores do Ano”da Rede Globo e, no ano passado, venceu o Prêmio Multishow na categoria “Melhor Música”, com a canção “Blecaute”.



Sobre o Rock in Rio

O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e com 32 anos de vida, é parte relevante da história da música mundial. O evento já soma 17 edições, 101 dias e 1.604 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 8,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock.



Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou não só o Brasil como, também, Portugal, Espanha e, em maio de 2015, chegou aos Estados Unidos da América, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos.



Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do projeto social “Por um mundo melhor”, assumiu o compromisso de consciencializar as pessoas para o fato de que pequenas atitudes no dia-a-dia são o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma ISO 20121 – Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 182.500 empregos diretos e indiretos no total das 17 edições, e mais de R$ 71 milhões investidos em causas socioambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde o evento é realizado.