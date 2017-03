Motorista de ônibus de acidente em Vila Velha estava com habilitação vencida

(foto: PRF/Divulgação)

O motorista do ônibus que bateu na traseira de um caminhão parado na manhã desta quarta-feira (29) na BR-376, perto do Parque Vila Velha, está com a carteira de habitação vencida desde junho do ano passado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF), ele tem 36 anos de idade e reside em Florianópolis (SC). O caminhão tem placa de Paranaguá (PR) e o ônibus, de Florianópolis (SC).

O acidente deixou pelo menos 25 feridos e onze já foram encaminhados para hospitais, cinco com lesões graves e seis com lesões leves. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas ficaram presas às ferragens. Entre os feridos com lesões graves está o motorista do caminhão, que estava embaixo do veículo tentando consertá-lo.

O ônibus estaria transportando trabalhadores do Pará que seguiam para Florianópolis. Equipes do Siate, da CCR RodoNorte seguem no local realizando o atendimento aos feridos. O acidente foi na pista sentido Curitiba.