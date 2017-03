Escritor João Gilberto Noll morre aos 70 anos em Porto Alegre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor gaúcho João Gilberto Noll morreu em Porto Alegre aos 70 anos. Vencedor de cinco prêmio Jabuti, Noll é autor de livros como "O Cego e a Dançarina", "A Fúria do Corpo" e "Harmada". O enterro do escritor está previsto para as 18h desta quarta-feira (29), no Cemitério João 23, na capital gaúcha. Formado em letras e dono de um estilo provocante e inovador, seu primeiro conto foi publicado por Carlos Jorge Appel na antologia "Roda de fogo" (1970). Em 1975, começou a lecionar no curso de comunicação da PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), época em que já escrevia para a "Folha da Manhã" e para o "Última Hora". Recebeu o prêmio Jabuti com as obras "O Cego e a Dançarina" (Record, 2008), coletânea de 24 contos, "Harmada" (Francis, 2003) e "A Céu Aberto" (Record, 2008), "Mínimos Múltiplos Comuns" (Francis, 2003), que reúne contos sobre a criação do universo.