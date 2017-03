FPF tem esquema contra artimanhas que atrasem última rodada do Paulista

DANILO LAVIEIRI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) montou um esquema para monitorar a pontualidade da última rodada do Campeonato Paulista, marcada para esta quarta-feira (29). O objetivo da entidade é evitar que times atrasem o início de seus jogos (também na volta do intervalo) para que sejam beneficiados ao saber o resultado das outras partidas. Todos os encontros têm previsão para começar às 21h45. A TV Globo transmitirá a partida entre Palmeiras e Ponte Preta e está ciente da medida e de possíveis atrasos, assim como o Premiere, que transmitirá as demais partidas. Haverá uma central de monitoramento que terá comunicação direta com os delegados da partida. A FPF dará a ordem para que todos os jogos comecem de forma simultânea. Além disso, nos intervalos dos jogos, o procedimento será repetido e uma partida poderá sofrer um pequeno atraso em relação a outra, dependendo do tamanho dos acréscimos dados. A única exceção será respeitada caso um jogo precise de um tempo de paralisação maior, por causa da falta de energia elétrica, por exemplo. Neste caso, os demais jogos não terão seu andamento afetado.