Aeroporto de Bacacheri comemora 37 anos

(foto: Infraero)



O Aeroporto de Bacacheri completa 37 anos nesta sexta-feira (31). Localizado a 8 km do centro de Curitiba, o terminal iniciou suas atividades com uma pista de pousos e decolagens, no início da década de 1930, e passou a ser administrado pela Infraero em 1980.



O terminal curitibano atende a operações da aviação geral – englobando voos não regulares como empresas de táxi aéreo e escolas de aviação. Na área do sítio aeroportuário, com aproximadamente 1,4 milhão de m², estão instalados 43 hangares de empresas que fazem manutenção de aeronaves e hangaragem, além de ser base para as operações da Polícia Rodoviária Federal, Militar e Civil; Receita Federal e Casa Militar do Estado do Paraná. O aeroporto atende também as operações de transporte de enfermos e de órgãos.



O terminal de passageiros tem 157,10 m² e a pista de pousos e decolagens conta com 1.390 metros de comprimento, por 30 metros de largura. O aeroporto também dispõe de um pátio com 17 posições de estacionamento para aeronaves e funciona de 7h às 22h. Com capacidade para atender a até 200 mil viajantes ao ano, em 2016 foram registrados quase 23 mil pousos e decolagens, e passaram pelo local 85.761 passageiros.



Para o superintendente do aeroporto, Eduardo Ludwig, a localização privilegiada faz com que o terminal contribua para o desenvolvimento da região. “O aeroporto é um importante elo entre a cidade de Curitiba e o empresariado nacional, devido à facilidade de deslocamento para o centro da capital paranaense e também interior do estado”, destacou.



Histórico



No início da década de 1930, a aviação militar encontrou no bairro Bacacheri um excelente local para desenvolver suas atividades. Dois anos mais tarde, o Correio Aéreo Nacional passava a utilizar suas instalações. No mesmo ano, 1932, as dependências do Colégio Agrícola Estadual – com uma pista de pouso e decolagem – passaram à jurisdição do Ministério da Aeronáutica e do Aeroclube do Paraná, e com suas operações locais passou a treinar e capacitar profissionais para o mercado brasileiro e internacional. Em 31 de março de 1980, o Ministério da Aeronáutica transferiu a jurisdição do Aeroporto de Bacacheri para a Infraero. Logo depois, foram construídos pátio de manobras, taxiways e o terminal de passageiros.



Empresas aéreas nacionais passaram a operar no terminal, mas com a inauguração do Aeroporto Internacional Afonso Pena/São José dos Pinhais (PR), e visando a um maior conforto aos usuários, em 1997, a aviação regional foi transferida para o aeroporto da capital, ficando em Bacacheri as aeronaves executivas e de aviação geral. Em 2012 a Infraero inaugurou novo prédio para acomodar todo o departamento administrativo e reformou a estrutura da navegação aérea, que passou a contar com meteorologia e sala AIS (Serviços de Informação Aeronáutica), onde todas as informações necessárias para garantir a segurança de um voo são coletadas.



Parceria Infraero e Escola



Iniciado em 2003, o projeto “Parceria Infraero e Escola”, iniciativa da Infraero juntamente com o Colégio Saint German, auxilia crianças de baixa renda que estão no Ensino Fundamental, com recreações de cunho educacional e socioambiental, como incentivo a atividades lúdicas e esportivas, além de plantio de árvores e cultivo de horta. Para que esta parceria ocorresse, a estatal disponibilizou à escola uma área 1.224,85 m² para a realização destas atividades. Em contrapartida, o colégio particular cede bolsas de estudo integrais para que a Infraero repasse à comunidade aeroportuária. Por ano, uma média de 10 crianças são beneficiadas pela iniciativa.