Atrasos salariais aumentam no Santos e devem invadir mês decisivo

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos inicia as suas primeiras decisões nesta temporada diante do Novorizontino, nesta quarta-feira (29), às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Caso vença, a equipe santista decide as quartas de final em casa, contra a Ponte Preta. Em meio ao inicio das decisões, o Santos enfrenta o problema de salários atrasados. O UOL Esporte apurou que já são quase três meses de direitos de imagem atrasados e dois meses de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). A premiação pela classificação para a Copa Libertadores da América também ainda não foi paga para a comissão técnica. O feito foi alcançado no Campeonato Brasileiro do ano passado. O valor total a ser pago é dividido em porcentagens conforme a função de cada profissional na comissão técnica. Além de Dorival Júnior e seus auxiliares, a porcentagem também é dividida entre médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, roupeiros, seguranças, entre outros... A dívida deve invadir o primeiro mês decisivo para o time do Santos dentro de campo. Em abril, além das fases finais do Campeonato Paulista, o time de Dorival terá jogos importantes pela Copa Libertadores da América. No dia 19 de abril, os santistas viajam a Bogotá, onde encaram o Independente de Santa Fe, da Colômbia. O jogo vale a liderança do grupo na competição continental. A partida de volta contra os colombianos ocorre no dia 5 de maio. O Santos fechou o patrocínio máster com a Caixa nesta segunda-feira e promete utilizar parte da verba para pagar dívidas com os profissionais do clube. O clube paulista deve receber cerca de R$ 16 milhões pelo contrato de uma temporada. O vínculo foi assinado até o dia 31 de dezembro deste ano. Os profissionais esperam que o acordo com a Caixa resolva o problema, mas eles não deixam de ressaltar que o clube paulista recebeu uma boa quantia na venda do atacante Gabriel Barbosa para a Internazionale, da Itália, e mesmo assim deixou atrasar premiações e direitos de imagem. POUPADOS Temendo por lesões musculares, o técnico Dorival Júnior poupará sete titulares do Santos para o duelo contra o Novorizontino nesta quarta-feira: Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo, Renato, Lucas Lima, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Entre os titulares, somente Vanderlei, Zeca, Thiago Maia e Vitor Bueno estarão em campo. A principal novidade será o retorno do lateral Zeca, que desfalcou o time contra o Santo André devido a desgaste muscular.