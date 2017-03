Videoclipe em 360º celebra o aniversário de Curitiba. Veja

(foto: Reprodução)

Que Curitiba comemora aniversário? Para Fernanda Koppe (cello) e Cacau de Sá (voz), integrantes da banda Mulamba, é aquela dos museus, dos bares, mas também as dos contrastes. A Curitiba da mistura de gente e dos indigentes. De um povo que já não dá para ignorar. “Acorda, cidade”, canta Cacau em “Curitiba 360”, música lançada hoje pelo duo.

Com produção musical de Filipe Lopes, a música ganhou um clipaço em 360 graus, realizado pela sempre criativa Asteroide. Ver o todo, o que está em volta, é a ideia da música e do vídeo. “Quisemos mostrar também os pontos e povo que não estão nos cartões postais. A cidade em sua forma mais real”, diz Tiago Gavassi, sócio da Asteroide e diretor do filme. Fernanda diz que a música foi escrita a partir de um sentimento de pertencimento e de união, de curitibanos ou não. Por isso a Vila Torres também faz parte das locações.

