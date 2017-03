Justin Bieber chega ao Rio e decepciona fãs que aguardavam no aeroporto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber já está no Rio para cumprir sua agenda de shows da turnê "Purpose". Ele chegou na madrugada desta quarta-feira (29) no Aeroporto Internacional Galeão -Tom Jobim. A chegada foi discreta e deixou alguns fãs que aguardavam no aeroporto decepcionados. O cantor deixou o local por uma área de acesso restrito e deixou o público que o aguardava no setor de desembarque de mãos abanando. Uma parcela dos fãs chegou a descobrir o local "secreto" do desembarque do cantor, mas ainda assim voltou para casa sem conseguir um aceno ou sorriso do ídolo. Selfie de Bieber no Rio? Até agora só a que o próprio astro postou em seu Instagram, já deitado na cama do hotel. "Estou arrasada. Estou triste mesmo. Esperava que o Justin fosse passar pelo desembarque normal e desse apenas um 'oi' para a gente", disse Nicolli Santanna, 19. Ela está acampada desde novembro para conseguir um lugar perto do astro pop no show que acontecerá na capital fluminense. Nesta quarta-feira (29) ele se apresenta na Praça da Apoteose, às 21h. No sábado (1º), Bieber estará em São Paulo, no Allianz Parque, às 20h30. No domingo (2), o show será às 20h.