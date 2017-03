Justiça do Paraná cancela cartões e coloca ex-prefeito no SPC

A partir de manifestação do Ministério Público do Paraná, apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon, no Oeste do estado, um ex-prefeito da cidade (gestão 1997-2000) que tem uma dívida de mais de R$ 1 milhão com o erário teve o passaporte apreendido pela Justiça, bem como todos os cartões de crédito cancelados e o nome inserido na lista de cadastros inadimplentes do Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e SPC (Serviço de Proteção Crédito). A determinação judicial foi proferida nesta terça-feira, 28 de março, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca.

A manifestação do MP-PR trata especificamente de um processo referente a uma dívida do ex-gestor de R$ 161.941,67 com os cofres municipais. Também cita, porém, outras quatro condenações que somam R$ 1.249.713,38 devidos ao Município de Marechal Cândido Rondon.

Como ressalta a Promotoria de Justiça no pedido, “o devedor, durante todos esses anos de tramitação das execuções, sequer procurou seus credores para acordar a forma de pagamento da dívida, sem ao menos demonstrar o mínimo de interesse que lhe é necessário para quitar suas obrigações com seus credores. Com certeza, o pagamento da dívida pelo executado representará recurso indispensável para o Município de Marechal Cândido Rondon, que poderá realocá-lo na prestação mais eficiente de setores como a saúde, a educação, a assistência social, etc; ou seja, entre os serviços públicos de que tanto necessitam os moradores da cidade.”