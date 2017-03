Em Curitiba, 90% das pessoas são ouvintes de rádio

(foto: Agência Brasil)

De acordo com estudo da Kantar IBOPE Media, o rádio tem um alcance de 90% em Curitiba, que comemora 324 anos nesta quarta-feira (29), e o consumo médio do meio é de 4h05 por dia.

Segundo o levantamento da 3a edição do Book de Rádio, que também apresenta dados do TGR Rádio, que cruza os dados de aferição regular do meio e do estudo single source, Target Group Index, e permite que anunciantes e agências estruturem, de forma mais personalizada e efetiva as suas campanhas de rádio, os ouvintes da Grande Curitiba apreciam o bem estar e a natureza: 65% acreditam que é importante manter a forma física; 35% gostam de caminhar como atividade recreativa; e 84% acreditam que reciclar é um dever de todos.

O estudo completo – com insights sobre o perfil do ouvinte, incluindo leituras do comportamento por praça e dados sobre a compra de espaço publicitário no meio – está disponível no site da Kantar IBOPE Media.