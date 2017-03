(foto: Reprodução)

Curitiba recebe, nesta sexta-feira (31), a partir das 20h, a turnê histórica do britânico Elton John e o americano James Taylor, que, juntos, somam mais de 100 anos de carreira musical. No país, a estreia da apresentação Wonderful Crazy Night, nome do mais recente álbum de Sir Elton John, será nesta sexta-feira (31), em Curitiba, a partir das 20h. A Heineken, a cerveja premium mais internacional do mundo, é a bebida oficial dos shows.

O cenário para apresentação dos dois artistas será o maior palco ao ar livre da América Latina, a Pedreira Paulo Leminski. A turnê que está de passagem pelo Brasil apresentará os principais hits dos 50 anos de carreira do britânico e músicas do seu 32º álbum. Elton John retorna ao país acompanhando da sua banda e piano para apresentar canções bastante conhecidas, como Rocket Man e Candle in the Wind.

Depois de 13 anos, Taylor pisa em solo brasileiros acompanhado da banda All Star para apresentação do álbum Before This Word,lançado há dois anos. O americano arrasta uma multidão de fãs pelo mundo e abre o show de Elton John em sua passagem por Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Depois, a dupla segue viagem da turnê para Argentina e Chile.

SERVIÇO:

ELTON JOHN E JAMES TAYLOR

QUANDO: 31 de março de 2017 (Sexta-feira)

LOCAL: Pedreira Paulo Leminski – R. João Gava, 970 – Abranches – Curitiba – PR

HORÁRIOS: James Taylor: 20h / Elton John:22h10

CAPACIDADE: 25.000 pessoas