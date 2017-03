Araucária propõe transporte público gratuito a estudantes da rede pública

(foto: Divulgação)

O prefeito de Araucária Hissam Hussein Dehaini anunciou na terça-feira (28) que encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei para dar isenção integral na tarifa de transporte público operado pela Companhia Municipal de Transporte Coletivo (CMTC) a estudantes matriculados na rede pública de ensino (municipal e estadual). Na prática, o transporte gratuito desses estudantes deve estimular a maior frequência às aulas e também possibilitar economia para muitas famílias do município que hoje contam com esta despesa.



O projeto será analisado pelos vereadores para, então, ser votado em Plenário.



Outras ações - A Prefeitura também está atenta a outras questões do transporte coletivo no município. O prefeito Hissam confirmou que estuda meios para ter tarifa reduzida no transporte nas áreas rurais. Na cidade, a Prefeitura tem investido seus esforços para minimizar os transtornos causados com a ausência da linha intermunicipal Tupi-Pinheirinho, de responsabilidade da Comec.



A administração municipal tem estado em contato frequente com os representantes do órgão que gerencia o transporte metropolitano para que os moradores da região do Tupi não fiquem desassistidos de uma linha intermunicipal. Dentro daquilo que é de sua competência, a Prefeitura tem ampliado a frota naquela região para facilitar o acesso dos moradores aos terminais da cidade que dão acesso às linhas que levam a Curitiba.



A CMTC está aberta a receber sugestões e solicitações dos moradores sobre as linhas de sua responsabilidade (Triar). A colaboração dos usuários do transporte é importante para os ajustes que sejam necessários nas linhas. O telefone da CMTC é (41)3074-2929.