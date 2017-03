Sasha Meneghel volta aos EUA após se despedir do avô e celebrar aniversário da mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel, que faz faculdade nos Estados Unidos, acaba de voltar ao país, após passar curta temporada no Brasil. Ela veio por um motivo triste: o avô Luiz Floriano, pai de Xuxa, morreu no dia 19 de março. Após a despedida, a família continuou reunida para celebrar o aniversário de Xuxa, na última segunda-feira (27). A musa completou 54 anos e mesmo no momento de luto, não deixou a peteca cair. Nesta quarta (29), ela postou uma foto antiga da filha em suas redes sociais, em clima de nostalgia. "Saudades de você pequenininha, não saía do meu lado", lembrou a mãe coruja. "Fica bem, te amo". Já Sasha desembarcou em Nova York diretamente para a sala de aula. Ela postou uma foto com a aparência cansada após a viagem. "Direto para a aula", escreveu.