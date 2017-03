Justiça condena dois auditores fiscais a dez anos de prisão e perda do cargo

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Londrina, no Norte-Central paranaense, julgou procedente a acusação do Ministério Público, promovida por meio do núcleo londrinense do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e condenou dois auditores fiscais, investigados na Operação Publicano, por corrupção passiva tributária.

Cada auditor recebeu pena de dez anos e seis meses de reclusão e multa. Também foram condenados à perda do cargo. A condenação reconheceu o envolvimento dos auditores em dois episódios de corrupção. Ainda cabe recurso da decisão.