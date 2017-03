Pela primeira vez, travesti negra defende tese de doutorado na UFPR

(foto: Divulgação)

Pela primeira vez, uma travesti negra defenderá uma tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná. Megg Rayara Gomes de Oliveira apresenta seu estudo às 14 horas desta quinta-feira (30), na sala 1100, 11° andar do Edifício Dom Pedro I (Rua General Carneiro, 460).



A tese de Megg trata do esforço de resistência empreendido por professores negros homossexuais para superar situações de opressão e se afirmarem como profissionais do magistério. O título é quase provocativo: “O diabo em forma de gente: (r)existências de gays afeminados, viados e bichas pretas na educação”.



Megg diz que a escolha do tema é uma conseqüência natural de sua própria experiência – alguém que, nascido do sexo masculino, se reconheceu como menina ainda antes de se reconhecer como negro, e enfrentou todas as dificuldades e preconceitos próprios dessa condição.



O estudo baseia-se na experiência de quatro professores de escolas estaduais: três do interior Paraná e um do Rio de Janeiro. “Ficou claro que tanto em cidades do interior quanto numa capital como o Rio, os termos usados para ofender e depreciar esses homossexuais são os mesmos. E que eles só conseguiram se empoderar a partir do momento em que passaram a dizer: ‘Sou isso mesmo’, atribuindo conotação positiva aos termos usados como negativos e assumindo publicamente sua identidade”, diz Megg.



Formada em Desenho pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Megg Oliveira tem especializações em História da Arte e História e Cultura Africana; é mestre em Educação pela UFPR, com uma dissertação sobre racismo e ensino da arte no Paraná.



É professora de desenho e pintura em tela em cursos da Fundação Cultural de Curitiba e este ano ingressou na UFPR como professora substituta de Didática em cursos de licenciatura.