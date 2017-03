Adolescente curitibana é escolhida para dançar com Justin Bieber

(foto: Arquivo Pessoal)

Não seria o sonho de qualquer criança ou adolescente dançar ao lado de Justin Bieber? Pois, uma curitibana de 13 anos vai realizar esse sonho. Ela foi uma das 12 crianças escolhidas para dançar com o astro nos shows que ele faz nesta quarta (29) no Rio de Janeiro e nos dias 1º e 2 de abril em São Paulo. Em cada show, quatro crianças dançam. A adolescente curitibana Tammy Baccin, 13 anos, vai subir ao palco no show do dia 1º de abril.

O cantor vem realizando o mesmo concurso desde o ano passado na turnê Purpose. Em cada show, quatro crianças até 15 anos sobem ao palco para dançar a música Children. Foram milhares de concorrentes para os shows no Brasil que enviaram vídeo para a organização dançando conforme as instruções do coreógrafo de Justin Bieber, Nick Dernoura.

"Resolvi participar desse concurso,que fiquei sabendo pela minha coreógrafa Ji Sambati, porque acreditávamos que eu teria alguma chance. Meus dados estavam de acordo com a proposta e o concurso envolve a dança, uma coisa que amo fazer e pratico com muita dedicação. E, é claro, quem não gostaria de dançar com Justin Bieber? Hahah", vibra Tammy.





Tammy conta que dança desde sempre: "Mas estou mais firme há 3 anos, com o hip hop. Hoje faço parte da companhia JS Company, administrada pela Ji Sambati. Essa companhia me fortalece e me ajuda a nunca desistir dos meus sonhos, são como uma família para mim".

Agora, Tammy se preparar para viajar a São Paulo e ainda conhecer o seu astro. Difícil vai ser segurar a emoção até lá.