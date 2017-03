São José dos Pinhais goleia Campo Largo

Amistoso no Ginásio Ney Braga (foto: Divulgação)

Foi com goleada a apresentação oficial do São José dos Pinhais Futsal à torcida na temporada de 2017. Com um bom público presente no Ginásio Ney Braga, o time são-joseense não teve dificuldades para golear o Campo Largo por 14x0, na noite desta quarta-feira (28), no seu teste da equipe do técnico Vinicius França visando a disputa da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. O último amistoso antes da largada na competição estadual acontece neste sábado, dia 1º, diante do Mafra, em Santa Catarina.

O São José dos Pinhais Futsal dominou toda a partida. Com toque de bola envolvente e jogando pressionando o adversário o tempo todo, o time são-joseense precisou de três minutos para abrir o placar. Levi fez o giro e marcou o primeiro. Na sequência, Fillipe Chulapinha e Japa por pouco não marcaram o segundo. O time são-joseense conseguiu ampliar aos 8 minutos. Depois da cobrança de escanteio, Ulisses fez o giro na área e fez o segundo: 2x0.

O São José dos Pinhais Futsal seguiu pressionando. Aos 10, Jhonatan roubou e serviu Marquinhos, mas o camisa 8 perdeu boa chance de marcar. Um minuto depois, Fillipe Chulapinha bateu cruzado e contou com o desvio para marcar. Logo depois, Levi e Luan Bially acertaram a trave. A pressão do time são-joseense em busca do quarto gol seguiu intensa. Gabriel e Jhonatan criaram grandes chances de marcar. Aos 18, Gabriel, após cobrança de escanteio, quase marcou. Na sequência, depois de uma confusão entre atletas das duas equipes, Ulisses e Felipe foram expulsos. Com três jogadores para cada lado, Vico fez o quarto antes do intervalo: 4x0.

Apesar da larga vantagem, o time são-joseense manteve o ritmo intenso na partida. Aos 20 segundos, Gabriel chutou e, depois do rebote, Jhonatan cruzou e Vico fez mais um. Aos 3 minutos, depois de Luan Bially roubar a bola, Fillipe Chulapinha recebeu na área e serviu Levi, que fez o sexto. Logo depois, Fillipe Chulapinha e Gabriel, na cara do gol, desperdiçaram grandes chances de ampliar a vantagem.

O São José dos Pinhais Futsal, jogando na quadra de ataque, chegou ao sétimo gol aos 9 minutos com Vico, após cobrança de falta. Na melhor chance do adversário, um minuto depois, o goleiro Luis Felipe fez grande defesa no chute de Thomas. O time são-joseense respondeu logo depois e o oitavo com Gabriel, que passou pela marcação dentro da área e bateu no canto.

O Campo Largo, entregue em quadra, não tinha forças para reagir. O nono gol saiu aos 10 minutos. Luis Neves roubou a bola e serviu Luan Bially, que só completou para o gol. Aos 11, Fillipe Chulapinha roubou a bola no ataque e fez mais um. O 11º gol veio aos 13 minutos. Luan Bially cruzou e Levi fez mais um. Aos 14, Jhonatan fez boa jogada pela direita e cruzou para Gonçalves ampliar a vantagem: 12x0.

Mesmo com o placar elástico, o time são-joseense não diminuiu o ritmo. Aos 17, Luan fez boa jogada, mandou no ângulo e ampliou o placar. Ainda cabia mais. No minuto final de partida, Luan recebeu cruzamento, completou para as redes e definiu a goleada do São José dos Pinhais Futsal no amistoso de apresentação à torcida visando a disputa da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.