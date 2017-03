O Hospital Erasto Gaertner divulgou o Relatório Anual de Atividades 2016. O grande destaque foi o fechamento do ano com um superávit de R$6 milhões e obras de grande impacto concluídas. “Isso significa trabalho e, na sua maior eficiência, em equipe. Cumprir todas as obrigações, mantendo o equilíbrio financeiro diante de um cenário econômico nacional ruim, só é possível com muito empenho, seguindo um planejamento estratégico eficiente”, destaca Adriano Lago, superintendente do Hospital Erasto Gaertner.

Expansão

O mercado fitness no Brasil apresenta desde 2007 taxas de crescimento acima de 13% ao ano e, hoje, somos o 10º maior mercado do mundo no segmento. O plano de expansão da Bluefit abrange as principais capitais do país e inclui a inauguração de 200 unidades, com projeção de faturamento de R$ 50 milhões no ano.

Resultados

A JadLog, uma das maiores redes de carga expressa e um dos principais operadores logísticos do comércio eletrônico no Brasil, registrou crescimento de 18% no faturamento, no primeiro bimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano passado.

* O proprietário da Josué Souza Imóveis, Josué Pedro de Souza, assume a presidência da Bee Rede Imobiliária (gestão 2017-2018), associação que congrega 33 empresas e conta com mais de quatro mil imóveis para locação e para a venda em Curitiba e Região Metropolitana. A solenidade de posse será nessa quinta-feira (30/3), a partir das 19h, em condomínio residencial no Jardim das Américas, em Curitiba.

* A Impermix retoma a temporada de cursos com a arquiteta Andréa Benthien, no próximo sábado, dia 8 de abril, às 9h30. Na próxima edição do InCasa a palestra será sobre Revestimentos: Tendências e Composições e Novidades da Expo Revestir 2017.

* Atrações inéditas e muita música em uma festa exclusiva no ParkShoppingBarigüi. A quinta edição da Party at the Mall chega a Curitiba consolidando-se no calendário de moda e tendências da cidade. Na próxima quinta-feira (30), a partir das 19h, os corredores do shopping estarão preparados para receber convidados especiais em um dos principais eventos do universo fashion da capital paranaense.

* O Instituto da Cerveja Brasil (ICB), a maior escola de cerveja da América Latina e referência no assunto no país, realizará pela primeira vez em Curitiba o curso Introdução ao Universo das Cervejas Especiais. A coordenação será feita pelo blog e consultoria em cervejas BarDoCelso.com, com as aulas ministradas pelo sommelier e mestre em estilos Luís Celso Jr. As aulas acontecem nos dias 12 e 13 de maio no restaurante Priazzo, no polo gastronômico da Rua Itupava, e as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site do ICB.

* Curitiba recebe, neste sexta-feira (31), a partir das 20h, a turnê histórica do britânico Elton John e o americano James Taylor, que, juntos, somam mais de 100 anos de carreira musical. No país, a estreia da apresentação Wonderful Crazy Night, nome do mais recente álbum de Sir Elton John, será nesta sexta-feira (31), em Curitiba, a partir das 20h. A Heineken, a cerveja premium mais internacional do mundo, é a bebida oficial dos shows.