Temer parabeniza Tite e diz que 'juntos alcançaremos novas vitórias'

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em esforço para reduzir a repercussão de notícias desfavoráveis ao governo peemedebista, o presidente Michel Temer enviou na terça-feira (28) uma carta ao técnico da seleção brasileira de futebol parabenizando pela classificação para a Copa do Mundo da Rússia. No texto, o peemedebista afirma a Tite que a classificação dá "novo motivo de orgulho" e "confirma o talento e a garra" dos jogadores brasileiros. "Continuaremos unidos na torcida pela seleção. Juntos, alcançaremos novas vitórias", escreveu. A seleção brasileira venceu o Peru por 3 a 0 em partida disputada no Itaquerão, em São Paulo. Nas redes sociais, o presidente reproduziu a carta enviada e acrescentou um comentário: "O campeão voltou!". Com a classificação antecipada, internautas iniciaram desde a noite de terça-feira (28) movimento bem humorado para que o técnico seja candidato à sucessão presidencial em 2018. Com a expectativa de quebra de sigilo de delações premiadas e do julgamento de cassação da chapa presidencial, o Palácio do Planalto tem realizado ofensiva para impor pautas positivas e tentar melhorar o humor do mercado financeiro com a gestão peemedebista. Na semana passada, o presidente viajou a São Paulo para se reunir com empresários e banqueiros e tem feito questão de ressaltar em todos os seus discursos que a inflação e os juros têm caído no país. Uma pesquisa divulgada na semana passada por dois economistas brasileiros demonstra que a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, pode ter influenciado no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo os economistas Eduardo Zilberman e Carlos Carvalho, o impacto sobre o mercado financeiro da derrota para a Alemanha por 7 a 1 foi semelhante ao do resultado apertado no primeiro turno da campanha presidencial do mesmo ano. LEIA A ÍNTEGRA DA CARTA. "Brasília, 28 de março de 2017 Tenho a grande alegria de saudar mais este feito da nossa Seleção: a classificação antecipada para a Copa do Mundo na Rússia. Após a conquista, para o Brasil, da medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio, a Seleção nos dá, agora, novo motivo de orgulho. Confirma o talento e a garra de nossos jogadores -talento e garra pelos quais sempre fomos respeitados mundo afora. Continuaremos unidos na torcida pela Seleção. Juntos, alcançaremos novas vitórias. Michel Temer"