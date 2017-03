Bob Dylan vai receber o Nobel neste fim de semana

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor americano Bob Dylan, 75, vai receber neste fim de semana a medalha e o diploma do prêmio Nobel de Literatura. Segundo a secretária permanente da Academia Sueca, Sara Danius, Dylan também fará duas apresentações em Estocolmo, na Suécia -nos dias 1 e 2 de abril.

Em seu blog, Danius informou que Dylan irá se encontrar com membros da Academia, mas que o cantor ainda não apresentará o discurso de recepção do prêmio, conhecido como "conferência do Nobel". Este discurso é o único requisito para o recebimento do prêmio em dinheiro, de 8 milhões de coroas, cerca de R$ 2,7 milhões.

A Academia disse ter razões para acreditar que o cantor enviará a palestra gravada nas próximas semanas, fato que não é incomum. A reunião com a Academia será pequena e íntima, e a mídia não estará presente. Apenas Bob Dylan e alguns membros do prêmio Nobel estarão no local. Alegando ter “compromissos anteriores”, o cantor não havia comparecido à cerimônia de entrega do prêmio Nobel em dezembro. Os laureados normalmente apresentam suas palestras nos dias anteriores à cerimônia.