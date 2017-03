Ponta Grossa recebe a Copa CCR

(foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (29), a Federação Paranaense de Basquete (FPRB) confirmou a tabela e os participantes da IV Copa CCR, competição que abre a temporada do time adulto masculino do projeto Novo Basquete Ponta Grossa/CCR RodoNorte (NBPG). A competição, marcada para os dias 8 e 9 de abril no Ginásio Borell du Vernay, será a apresentação oficial do novo elenco da equipe ponta-grossense ao torcedor.



Atuais bicampeões do Paranaense e da Copa do Brasil, os meninos do NBPG/CCR RodoNorte vão estrear em 2017 no sábado (08/04), às 18 horas, contra a ADRM/Maringá Basquete; na preliminar, às 16h30, duelam as equipes do Basquete Curitiba/Círculo Militar e do PEB/FMD/Rio do Sul (SC). Os vencedores disputam a grande final no domingo (09/04), às 11 horas, enquanto os perdedores duelam pelo bronze a partir das 9h30. Todas as partidas terão entrada gratuita.



Além da equipe adulta em quadra, o evento também contará com a apresentação das novas equipes de base do NBPG/CCR RodoNorte, que terá times disputando competições estaduais nas categorias sub-14, sub-15 e sub-17. “Estamos com uma expectativa muito grande para encontrar novamente o nosso torcedor, receber essa energia positiva deles para a nova temporada”, destaca o ala/armador Michel, melhor jogador do último Campeonato Paranaense.



Na temporada 2017, o projeto NBPG/CCR RodoNorte conta com o patrocínio oficial de CCR RodoNorte, Faculdade Secal, Academia Bio Ativa e Fundação Municipal de Esportes (Fundesp), além do apoio de Laboratório Oscar Pereira, Unisul Projetos e Construções, Supermercados Tozetto e Grupo Madcompen. Na categoria sub-14, a equipe também é apoiada pela Clínica da Imagem e Ello Care. O projeto, gerido pela Liga Desportiva de Ponta Grossa (LDPG), é aprovado pelo Ministério do Esporte através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.



Adversários

Depois de conquistar o bicampeonato da Copa CCR em 2016, na edição especial dos campeões, o NBPG/CCR RodoNorte receberá mais uma vez equipes de muita qualidade em Ponta Grossa: além dos paranaenses de Maringá, últimos campeões dos Jogos Abertos do Paraná, e do Basquete Curitiba, atuais bicampeões da Taça Paraná, o torneio tem como principal novidade a equipe de Rio do Sul (SC), que disputou a última edição da Liga Nacional de Desenvolvimento (LDB) - o ‘Brasileirão’ da modalidade para atletas da categoria sub-22.