'Todo mundo quer se livrar de você', diz Marcos a Emilly no 'BBB 17'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O polêmico casal do "BBB 17" teve uma conversa séria na tarde desta quarta-feira (29). Emilly e Marcos se reuniram com Ilmar na academia para rever suas estratégias de jogo. Com a casa claramente dividida, o trio pareceu preocupado com a possibilidade de Emilly retornar ao paredão nesta semana. "Quem pegar o líder deve colocar você, eu acho. Podem inventar outro motivo, porque todo mundo quer se livrar de você", alertou Marcos. Mas a 'sister' discordou. "Por que querem se livrar só de mim? Se livrar de vocês é muito mais fácil. Já tentaram se livrar de mim seis vezes." Os três ainda conversaram sobre Ieda e, mais uma vez, o polêmico casal formado por Marcos e Emilly teve opiniões diferentes sobre as intenções da colega de confinamento. "Ela [Ieda] ainda me quer botar para fora, mas as outras duas [Marinalva e Vivian] também", disse a sister. O cirurgião respondeu: "Mas as duas têm a autenticidade de não te lamber. Isso é o que torna a Ieda mais perigosa". A gêmea achou o comentário do companheiro equivocado e revelou gostar de Ieda. "Isso é um jogo, todos queremos estar na final e uma já explicou para a outra. Voto nela também e não é por isso que não vou dar um carinho nela, porque gosto dela. Ela nunca deixou de conversar comigo e de se importar comigo."