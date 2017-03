São Paulo contrata meia brasileiro que enfrentou Palmeiras na Libertadores

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo fechou nesta quarta-feira a contratação do meia Thomaz, brasileiro, de 30 anos, que vestia a camisa 10 do Jorge Wilstermann, da Bolívia. O jogador se destacou com boa atuação diante de Peñarol e Palmeiras, na Libertadores e assinou contrato de três anos. O reforço, pouco conhecido no Brasil, partiu de Rogério Ceni, que observou o jogador e contou com ajuda do departamento de análise de desempenho do São Paulo. Depois de avaliado, o reforço foi aprovado e contratado para dar ao treinador mais opções no setor de armação. "O Thomaz é um meia de condução de bola, incisivo, que foi apresentado pelo nosso departamento de análise de desempenho e na minha opinião se mostrou um jogador muito interessante. Ele pode ajudar bastante o São Paulo nesta temporada de 2017. A chegada dele, porém, não fecha a possibilidade de trazer novos reforços",disse Ceni, ao site oficial. Thomaz começou a carreira nas categorias de base do Corinthians, passou por Juventus e diversos clubes brasileiros antes de se transferir para a Bolívia. No Wilstermann, marcou 24 gols desde 2014 e é ídolo da torcida. O São Paulo deve inscrever o reforço nas quartas de final do Paulista. O adversário será o Linense.