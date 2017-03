Desempenho da Argentina sem Messi deixaria país fora da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Argentina se acostumou a jogar sem Lionel Messi nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Nos 14 jogos disputados pela seleção, o atacante ficou fora de oito duelos, e o time teve um desempenho pífio. Sem o jogador do Barcelona, foram três derrotas, quatro empates e apenas uma vitória -um aproveitamento de 29,6%. O Paraguai, oitavo colocado, tem desempenho de 42,9% no torneio. Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga para o Mundial. O último revés aconteceu nesta terça-feira (29) para a Bolívia.

Messi cumpriu o seu primeiro dos quatro jogos de suspensão imposta pela Fifa após insultar o árbitro assistente Emerson Augusto de Carvalho durante a vitória sobre o Chile, por 1 a 0, na quinta. Com ele em campo, porém, os argentinos atingiram um outro patamar. Nos seis jogos em que atuou, o time teve cinco vitórias e somente uma derrota (83% de aproveitamento). A seleção brasileira, que lidera as eliminatórias com 33 pontos e já está classificada para a Copa de 2018, tem até aqui um rendimento de 78,6%.