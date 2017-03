Seleção jogará em Porto Alegre e no Rio

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A CBF vai agradar Tite após a classificação da seleção para a Copa do Mundo. Os cartolas da entidade já definiram as cidades que vão receber as duas últimas partidas da equipe nacional nas eliminatórias. Eles informaram aos parceiros da confederação que o time vai jogar em Porto Alegre e no Rio nas duas rodadas restantes no país.

A capital gaúcha ficará com a próxima partida na competição. No dia 31 de agosto, o time comandado pelo gaúcho Tite enfrentará o Equador. O local do jogo ainda não está fechado.

A última partida da seleção em Porto Alegre foi em junho de 2013, na Arena do Grêmio. A equipe de Luiz Felipe Scolari venceu a França, por 3 a 0, na preparação para a disputa da Copa das Confederações. Na época, o Beira Rio estava em reforma para o Mundial. A Arena do Grêmio é favorita para abrigar o confronto contra os Equatorianos.

Já a última partida do time nacional será no Maracanã. Desde antes de fazer a sua estreia no cargo, ele pedira ao presidente da CBF, Marco Polo del Nero, para jogar no mais famoso estádio do país. Durante a Olimpíada, ele ficou emocionado com a reação dos torcedores nas duas partidas da seleção no Maracanã, palco da conquista da inédita medalha de ouro. O jogo no Rio será contra o Chile, no dia 10 de outubro.

Até agora, os chilenos foram os únicos adversários que venceram o Brasil nas eliminatórias. Nesta terça (28), a seleção obteve a nona vitória seguida na era Tite. No Itaquerão, o Brasil venceu o Paraguai, por 3 a 0, e se tornou o primeiro a garantir em campo a classificação para a Copa do Mundo da Rússia.

CAMPANHA HISTÓRICA — A seleção soma 33 pontos no torneio. Com uma campanha histórica, a equipe sob o comando de Tite soma 24 pontos, o mesmo número de pontos da Colômbia, a segunda colocada na competição. O treinador assumiu o cargo em junho após Dunga ter sido demitido. O capitão do tetra deixou o time fora da zona de classificação, com apenas nove pontos em seis partidas.

Além de marcar o final da excelente campanha da seleção nas eliminatórias, a CBF deixou a partida do Maracanã por último para esperar uma definição sobre o futuro do estádio. A Odebrecht negocia a venda do consórcio que administra a arena.

Duas empresas francesas (GL Events e a Lagardère) foram homologadas pelo governo do Rio para fazer a operação com a empreiteira. Na semana passada, a GL desistiu do negócio. Já a Lagardère mantém o interesse. O governo do Rio pressiona a Odebrecht para repassar o estádio aos franceses da Lagardére, que administra 60 arenas pelo mundo.

Antes dos jogos pelas eliminatórias, a seleção fará dois amistosos em junho na Austrália. O time de Tite enfrentará a Argentina, no dia 9 de junho, em Melbourne. Quatro dias depois, a seleção jogará contra os australianos, no mesmo local.