Caputo Neto é eleito presidente do conselho de secretários estaduais de Saúde

O secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, foi eleito nesta quarta-feira (29), em Brasília, presidente do Conass - entidade que reúne os 27 secretários estaduais de saúde do País. Esta é a primeira vez que um paranaense é eleito para ocupar o cargo. De acordo com Caputo Neto, sua escolha demonstra a posição de destaque que o Paraná ocupa atualmente no âmbito da saúde pública nacional. "Ao longo dos últimos seis anos e três meses à frente da Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvemos um trabalho que hoje é considerado modelo para o País. Ações que estão transformando o SUS do Paraná e já estão sendo replicadas em outros Estados", disse ele.

