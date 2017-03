Romário parabeniza seleção por vaga na Copa durante sessão no Senado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante sessão no Senado nesta quarta-feira (29), o senador Romário (PSB-RJ) usou parte de seu discurso para parabenizar a seleção brasileira pela classificação para a próxima Copa do Mundo. Na última terça-feira (28), os comandados de Tite venceram o Paraguai por 3 a 0 e garantiram a vaga no Mundial da Rússia. "Fico feliz como brasileiro que o nosso futebol voltou a ser o futebol que nós tanto nos orgulhávamos há alguns anos", discursou Romário, que ainda elogiou o técnico Tite e o atacante Neymar. Faltando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias, a seleção brasileira acumula 33 pontos, nove a mais que a Colômbia, segunda colocada. O próximo compromisso oficial dos comandados de Tite será no dia 31 de agosto, em casa, contra o Equador.