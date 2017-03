CRIS VERONEZ RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Angélica chegou com um look inusitado para o lançamento da nova temporada do programa "Estrelas", na manhã desta quarta-feira (29): macacão preto estampado, bota ortopédica e uma muleta rosa, que combinava com a estampa da roupa. O evento foi realizado no Reffetorio Gastromotiva, na Lapa, no Rio. Ela explica que o motivo dos novos apetrechos foi um pequeno acidente doméstico: "Estava de boa em casa... Sabe aquele dia que você não está fazendo nada? Foi uma bobeira, estava no celular, não vi um degrau e tropecei. Nem sei andar de muleta", brincou. Angélica disse ainda que deve ficar com a bota ortopédica por no máximo dez dias. A apresentadora falou sobre as novidades do programa, que será dividido em três blocos com cerca de 13 episódios cada: o primeiro, batizado de "Estrelas Solidárias", vai mostrar ao público ações de solidariedade que acontecem por todo o país; o segundo será mais próximo do formato original e vai levar os famosos para conhecer locais do Brasil; o terceiro vai ter matérias sobre comportamento. O "Estrelas Solidárias" tem estreia prevista para 8 de abril. Na atração, celebridades são convidadas a conhecer e participar ativamente do trabalho de instituições e projetos sociais. Enquanto Angélica estiver conhecendo um projeto, dois convidados terão suas próprias vivências em outros. No fim, todo mundo vai se encontrar para falar sobre o que sentiram e aprenderam. "É difícil dizer qual projeto mais me tocou. Essa parte de a gente colocar a mão na massa é o que mais estou gostando. Claro que tenho que apresentar o projeto, entrevistar as pessoas, mas o mais legal mesmo é ser voluntário: carregar caixas, fazer tudo", diz a apresentadora, que já gravou cerca de cinco episódios do programa até agora.