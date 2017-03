Dias frios combinam com o buffet de sopas da Tribo das Frutas

(foto: Divulgação)

Com a chegada oficial do outono nada mais convidativo para as noites frias de Curitiba do que as sopas e caldos quentinhos do Buffet especial de sopas da Tribo das Frutas. Por apenas R$29,90 é possível comer a vontade e experimentar as várias opções elaboradas pelo Chef Marçal. Sopa eslava, de feijão, batata salsa, lentilha, capelleti in brodo e a tradicional canja de galinha estão entre as sugestões oferecidas.

O buffet oferece também acompanhamentos com pães diversos, torradas, parmesão ralado, manteiga, cebolinha, salsinha, bacon em pedaços e grãos variados. Como sobremesa, uma canjica deliciosa que também faz parte do menu.

O buffet de sopas funciona de segunda a sexta feira a partir das 19hs. A Tribo das Frutas também oferece no cardápio opções de carnes, peixes, massas, frango, saladas, sanduiches, sucos, smothies e açaís.

Aberta todos os dias das 11hs30 a 00:00 e fica na Av. Vicente Machado, 1965/ Batel.

Informações (41) 3023 7060