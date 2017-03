Com volta de Camilo, Botafogo luta por sobrevivência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vencer é a única alternativa interessante para o Botafogo, nesta quinta-feira (30), às 19h30, contra a Portuguesa-RJ no estádio Los Lários, em Duque de Caxias. Com a volta de Camilo, o time alvinegro ainda tenta embalar no Campeonato Carioca para assegurar uma vaga entre os quatro finalistas.

Um triunfo nesta quinta também é importante para o Botafogo manter boas chances de vaga na semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno do Estadual. Em terceiro lugar no Grupo B, com 7 pontos, a equipe de Jair Ventura está três atrás do Nova Iguaçu, que é o seu principal concorrente. E se vencer a Portuguesa por dois gols de diferença, assume a vice-liderança da chave a uma rodada do fim.

Mesmo que fique para trás na Taça Rio, o Botafogo ainda teria chance de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca por índice técnico. Esse critério dá vaga aos dois melhores times na somatória dos turnos que não tenham sido campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio. Nesse caso, a equipe alvinegra começou a rodada na quarta colocação e está na briga com Vasco, Nova Iguaçu, Boavista e Volta Redonda.

Depois da fraca campanha na Taça Guanabara, quando atuou praticamente o tempo todo com uma formação reserva, o Botafogo melhorou na Taça Rio, mas ainda busca pela primeira vez no torneio duas vitórias seguidas. Na rodada passada, o time bateu o Bangu por 2 a 0 em Moça Bonita. E para isso, Jair Ventura escalará de volta alguns atletas que foram poupados na última partida. São os casos do meio-campista Camilo, dos volantes Aírton e Bruno Silva e do zagueiro Emerson Silva.

Outra novidade é o goleiro Gatito Fernández, que serviu à seleção paraguaia nas eliminatórias para a Copa do Mundo e está de volta no lugar do jovem Saulo. Em compensação, o Botafogo não contará com o atacante Rodrigo Pimpão, que é um dos destaques neste ano. Ele foi expulso diante do Bangu, mas ainda não teve o substituto definido. Joel, que marcou um dos gols contra o Bangu, e Sassá, que está em paz com o clube novamente, disputam a posição.

A Portuguesa também sonha com a classificação na Taça Rio. A equipe é vice-líder do Grupo C, com 7 pontos, mas tem Volta Redonda e Vasco em sua perseguição, com 6. Para completar, ainda vem embalada com três jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias.

PORTUGUESA-RJ Luciano; Belarmino, Marcão, Rodrigo, Diego Maia; Adriano, Muniz, Maicon Assis; William Amendoim, Romarinho, Allan. T.: João Carlos Ângelo

BOTAFOGO Gatito Fernández; Marcinho, Emerson Silva, Renan Fonseca, Gilson; Aírton, Bruno Silva, Walter Montillo, Camilo; Joel (Sassá) e Roger. T.: Jair Ventura

Estádio: Los Lários

Horário: 19h30

Árbitro: João Batista de Arruda